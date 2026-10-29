Послание Президента: новые ориентиры для развития региона

Аким области Асаин Байханов, руководители государственных органов и представители общественности посмотрели прямую трансляцию Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Одна из ключевых инициатив - объявление 2027 года Годом масштабного всенародного строительства и запуск программы «Халықтық құрылыс», призванной придать импульс развитию инфраструктуры и создать новые рабочие места.

Президент обозначил приоритеты в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, цифровизации и эффективном использовании водных ресурсов. Также предложено рассмотреть трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса с 2027 года.

Для Павлодарской области, обладающей значительным промышленным, энергетическим и аграрным потенциалом, обозначенные задачи открывают дополнительные возможности для модернизации инфраструктуры, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Реализация инициатив позволит повысить качество жизни жителей и укрепить экономику региона.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева