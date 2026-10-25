В Павлодарской области широко отметили День Республики

Одним из центральных событий стала торжественная церемония поднятия Государственного флага на площади Государственных символов в Павлодаре.

В церемонии приняли участие аким области Асаин Байханов, жители города, государственные и общественные деятели, почетные граждане, военнослужащие и представители молодежи.

Торжественное мероприятие началось с доклада начальника роты Павлодарского гарнизона главе региона. Затем под звуки гимна, исполненного камерным хором областной филармонии им. Исы Байзакова, был поднят Государственный флаг - национальная гордость страны, символ независимости и единства. Завершилась церемония прохождением военнослужащих торжественным маршем.

В этот день во всех городах и районах Павлодарской области организовали более 2 тысяч культурных, просветительских, спортивных и общественных мероприятий.

В преддверии национального праздника в регионе также стартовали республиканские акции «Republic Day» и «Береке Fest». К акции «Береке Fest» присоединились 28 торговых объектов, в том числе сети Greenwich, Inmart, Small и «Ваш магазин». Покупателям предложили скидки до 30% на различные категории товаров. Участниками акции «Republic Day» стали ещё 13 торговых объектов.

На Центральной набережной состоялся праздничный концерт.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева