Открытый диалог с молодежью: в Павлодаре вручили премию «Тәуелсіздік ұрпақтары»

Аким области Асаин Байханов провел итоговое заседание Координационного совета по молодежной политике. Участники обсудили достижения молодых жителей региона, перспективы развития молодежных инициатив и приоритетные направления работы. Завершилось мероприятие церемонией награждения лауреатов премии «Тәуелсіздік ұрпақтары».

В Павлодарской области проживает более 189 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Их достижения в профессиональной деятельности, образовании, предпринимательстве, спорте и общественной жизни стали основными темами встречи.

Одним из ключевых направлений обсуждения стали результаты 2026 года. Павлодарские спортсмены добились успехов на международной арене: Рината Султанова завоевала золотую медаль на Азиатских играх, Ерасыл Ауталипов стал победителем VI Всемирных игр кочевников, а Ардак Канапашев завоевал бронзовую медаль в игре ордо.

Важным событием в сфере профессионального образования стал чемпионат WorldSkills Pavlodar-2026, где приняли участие 353 студента из 39 колледжей, продемонстрировавшие навыки по 70 компетенциям.

Возможности для творческой самореализации молодежи расширяет областной проект «Ертіс толқыны», объединяющий талантливых участников из городов и сельской местности. Павлодарская область также продолжает развивать волонтерское движение. Летом регион принял международный волонтерский форум с участием представителей Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и регионов Казахстана.

В ходе открытого диалога молодые жители региона представили проекты и поделились личным опытом.

Подводя итоги заседания, аким области отметил, что поддержка талантливых молодых людей, развитие их компетенций и создание условий для реализации перспективных инициатив остаются важными направлениями региональной молодежной политики.

- Наша главная задача - не просто предоставлять молодежи возможности, но и создавать условия для реализации ее потенциала. Сегодня молодые павлодарцы добиваются высоких результатов в спорте, образовании, науке, производстве и творчестве. Уверен, что активная, образованная и ответственная молодежь станет надежной опорой дальнейшего развития области и Казахстана, - подчеркнул Асаин Байханов.

Глава региона также обратил внимание на изменения, происходящие на рынке труда. Развитие цифровизации и искусственного интеллекта, появление новых профессий требуют от молодых людей постоянного обучения и совершенствования профессиональных навыков.

Аким отметил необходимость укрепления взаимодействия госорганов, образовательных организаций, работодателей и молодежных объединений, чтобы предложения молодежи воплощались в конкретных проектах и решениях.

Отдельно он остановился на значении гражданской ответственности, уважения к закону и бережного отношения к родному краю. Эти ценности находят отражение в принципах «Закон и порядок» и общенациональной экологической инициативе «Таза Қазақстан».

Завершилась встреча торжественной церемонией награждения лауреатов премии «Тәуелсіздік ұрпақтары».

В номинации «Волонтерство» отмечены школьница Жансая Абай, организатор благотворительных акций и Ольга Киселева, основатель и руководитель волонтерского отряда «Добрячки» Павлодарского района.

В номинации «Общественная деятельность» награды получили Дәурен Жүнісхан, основатель центра стрельбы из лука «Жебе», и Самал Мұхамеджанова, председатель Молодежного актива АО «Экибастузская ГРЭС-2».

В номинации «Журналистика» лауреатами стали редактор областного телеканала «Ертіс» Байтұрсын Жұмабай и молодой журналист интернет-издания Syrmedia.kz Жансейіт Қабылтаев.

В номинации «Работник производства» отмечены машинист насосных установок АО «Алюминий Казахстана» Мадина Марденова и машинист компрессорных установок Павлодарского нефтехимического завода Максим Быченко.

В номинации «За мужество» награды вручены Дамиру Аманжолову, спасшему троих детей, тонувших в реке Иртыш, и сотруднику Департамента по ЧС Павлодарской области Ақжолу Сағынбаю, проявившему мужество при спасении людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В номинации «Цифровизация и технологии» отмечены учитель информатики и разработчик образовательной AI-платформы AQYLAL Қазбек Картабаев и ученик 11-го класса Азамат Серік, разработчик IT-стартапов и победитель хакатонов по робототехнике.

В номинации «Медицина» лауреатами стали врач-анестезиолог-реаниматолог Павлодарской областной детской больницы Жандос Мелдехан и старший фельдшер Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи Алмат Шаканов.

В номинации «Спорт» награды получили Ерасыл Ауталипов, двукратный чемпион Всемирных игр кочевников и Нұрислам Ташмағанбет, член национальной сборной Казахстана по боксу, чемпион Азии и Казахстана.

В номинации «Образование» отмечены Айханым Окасова, основатель образовательного проекта Ailingo и Александр Барукин, профессор Торайгыров университета, автор десятков патентов.

В номинации «Культура» лауреатами стали Әліжан Қазбеков, солист областной филармонии им Исы Байзакова, и Ирада Смогулова, студентка музыкального колледжа, солистка симфонического оркестра.

Лауреатам вручили дипломы и денежные премии в размере 500 тысяч тенге.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева