Премия учреждена акиматом Павлодарской области для поддержки талантливых и целеустремленных детей.

Аким области Асаин Байханов вручая победителям конкурса специальный нагрудный знак и единовременную денежную выплату в размере 50 месячных расчетных показателей отметил важность поддержки талантливого поколения и его вклада в будущее страны.

- Знак «Тәуелсіздік ұланы» - это высокая оценка вашего труда, настойчивости и стремления быть лучшими. За этим стоят тысячи часов учебы и тренировок, творческих поисков. Каждый ваш успех - это маленькая победа, которая становится частью большого успеха Казахстана,- подчеркнул аким.

Глава региона также поблагодарил родителей и педагогов за вклад в образование молодого поколения. В этом году на конкурс поступило более 700 заявок. В областной этап прошел 331 кандидат. По итогам многоэтапного отбора жюри определило 100 победителей в пяти номинациях: «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Творческое мастерство», «Спортивное мастерство», «Профессиональное мастерство», «Социально значимая и общественная деятельность».

Особое место среди лауреатов заняли школьники, проявившие мужество, милосердие и активную гражданскую позицию. В номинации «Социально значимая и общественная деятельность» отмечены участники волонтерских инициатив, а также юные герои, которые не остались равнодушными к чужой беде. К примеру, ученик 11-го класса Кенжекольской общеобразовательной школы Павлодара Альтаир Уйсумбаев удостоен премии за спасение тонущего человека. Семиклассник школы-гимназии им Ш. Шокина г. Павлодара Даниил Фрикин награжден за проявленное мужество при спасении тонущего ребенка.

Областная премия «Тәуелсіздік ұланы» призвана поддерживать молодые таланты. Для одних лауреатов это признание успехов в науке, творчестве, спорте, для других - общественной активности и поступков, требующих мужества. Все они своим примером показывают, что будущее страны во многом зависит от инициативности, ответственности и стремления молодого поколения приносить пользу обществу.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева