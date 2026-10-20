Экологическое мероприятие «Fort Boyard» прошло в Павлодаре в рамках акции Таза Казахстан

Павлодарский областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» провел экологическое мероприятие «Fort Boyard» на базе Павлодарского колледжа Технического сервиса.

В рамках экологического мероприятия в формате игры «Fort Boyard» участниками стали студенты колледжа и волонтеры «Жасыл Ел», объединившиеся для проверки своих знаний в области экологии, развития командного взаимодействия и прохождения тематических испытаний, направленных на формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. В начале мероприятия для участников была организована познавательная лекционная часть, посвященная актуальным вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, раздельного сбора отходов, сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природе. После образовательного блока участники погрузились в атмосферу игры «Fort Boyard», где их ожидали увлекательные командные испытания экологической направленности. В ходе игры участники выполняли интеллектуальные, творческие и практические задания, разгадывали экологические загадки, решали тематические задачи и демонстрировали знания о способах сохранения окружающей среды.

Особое внимание было уделено интерактивному формату мероприятия, который позволил участникам не только закрепить теоретические знания, но и применить их на практике при решении экологических кейсов и выполнении командных заданий. Каждое испытание требовало от участников смекалки, логического мышления, креативности, взаимопомощи и слаженной работы в команде.

В ходе игры студенты и волонтеры «Жасыл Ел» проявили активность, инициативность и заинтересованность в решении экологических вопросов. Участники смогли проверить свои знания, узнать больше о современных экологических проблемах и возможных способах их решения, а также осознать важность личного вклада каждого человека в сохранение природы.

Проведение экологической игры «Fort Boyard» направлено на повышение уровня экологической грамотности молодежи, развитие командного взаимодействия и формирование бережного отношения к природе. Посредством тематических испытаний и интерактивных заданий участники смогли расширить свои знания в области экологии, проявить смекалку и научиться совместно находить решения актуальных экологических проблем. Игра «Fort Boyard» стала отличной возможностью напомнить участникам, что забота об окружающей среде начинается с каждого из нас, а совместные действия способны внести значимый вклад в сохранение природных богатств.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию экологической ответственности среди молодежи, вовлечению студентов в природоохранную и волонтерскую деятельность, а также формированию активной гражданской позиции в вопросах сохранения окружающей среды.

Общий охват мероприятия составил более 20 человек.

Подробную информацию можно получить на страницах в социальных сетях @jasylel_pvl и по телефону: 87057060219 – Тусупбекова Айгерим, менеджер Павлодарского областного штаба «Жасыл Ел».

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