Павлодарская область нарастила промышленное производство на 8% и инвестиции на 13,8%

Аким области Асаин Байханов провёл рабочее совещание по итогам социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2026 года. В повестке также исполнение бюджета, занятость населения и подготовка ко Дню Республики.

Экономика региона сохраняет положительную динамику. Краткосрочный экономический индикатор достиг 109,3%, превысив республиканский уровень на 4,5 %. Промышленное производство выросло на 8%, обрабатывающая отрасль на 11,5%, сельское хозяйство на 6,8%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 13,8%, до 961,3 млрд теңге. Строительная отрасль прибавила 18,8%, введено 265,5 тыс. кв. метров жилья, внутренняя торговля выросла на 18,2%.

Доходы областного бюджета на 1 октября составили 372,3 млрд теңге - на 57,5 млрд больше, чем годом ранее. Расходы исполнены на 99,8%: освоено 458,9 млрд теңге. По этому показателю регион занимает третье место в республике.

Асаин Байханов поручил подготовить предложения по переносу отдельных затрат на 2027 год и обеспечить безусловное финансирование социальных обязательств.

На рынке труда за 9 месяцев трудоустроены 16 382 человека - 91,4% годового плана. В рамках инициативы по созданию 100 рабочих мест на 10 тысяч населения создано 5 722 рабочих места, или 129,2% от планового показателя. На субсидируемые рабочие места трудоустроены 4 067 человек. С июля 2026 года в регионе в пилотном режиме внедряется «Цифровая служба занятости»: из 22 877 граждан, получивших SMS-уведомления прошли верификацию, 275 откликнулись на 374 вакансии, а 135 человек нашли постоянную работу самостоятельно благодаря цифровому сервису, интегрированному с порталом Enbek.kz.

Глава региона поручил усилить работу по трудоустройству, контролировать оформление электронных трудовых договоров и пенсионные отчисления. Проекты по созданию рабочих мест на 2027 год необходимо согласовать до 5 декабря.

Ко Дню Республики в области запланировано более 2 000 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий. Важной частью праздничной программы станет торжественная церемония поднятия Государственного Флага 25 октября. Областное торжественное собрание состоится 23 октября во ДК им. Естая, а главный праздничный концерт - 25 октября в 12.00 на сцене ERTIS PROMENADE.

Аким области поручил обеспечить безопасность жителей, организованное проведение мероприятий и бесперебойную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева