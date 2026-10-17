В Павлодарской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest
В преддверии празднования Дня Республики в Павлодарской областипройдутреспубликанскиеакции «Republic Day»и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Павлодарской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.
Республиканская акция «Republic Day» проводится в следующих торговых домах и торгово-развлекательных центрах:
1. ТРЦ «BatyrMall» - г. Павлодар, ул. Камзина, 67/1.
2. ТД «Miras» - г. Павлодар, ул. Абая, 150.
3. ТД «Atrium» - г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 245/1.
4. ТД «Манакбай» - г. Павлодар, ул. М. Жусупа, 15.
5. ТД «Новый ЦУМ» - г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 63/1.
6. ТД «Старый ЦУМ» - г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 63.
7. ТД «Рубин» - г. Павлодар, пр. Назарбаева, 58.
8. ТД «Гулливер» - г. Павлодар, пр. Назарбаева, 48/1.
9. ТД «Артур» - г. Павлодар, ул. Назарбаева, 41.
10. ТД «Квазар» - г. Павлодар, ул. Естая, 81.
11. ТД «CityCenter» - г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 130.
12. ТД «Salem» - г. Аксу, ул. Астана, 5/2.
13. ТРЦ «AqsuMall» - г. Аксу, ул. Ленина, 24/1.
Республиканская акция «Bereke Fest» проводится в следующих торговых сетях и торговых объектах:
1. ТС «Greenwich»:
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/1;
г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 3/1;
г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 245/1;
г. Павлодар, ул. Абая, 150;
г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 99, н/п 144;
г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 283/1;
г. Павлодар, ул. Ткачева, 10/4;
г. Павлодар, ул. Ломова, 37;
г. Экибастуз, ул. Беркимбаева, 92А;
г. Аксу, ул. Ленина, 24/1.
ТС «INMART»:
г. Павлодар, ул. Назарбаева, 42;
г. Павлодар, ул. М. Жусупа, 286/6.
ТС «Small»:
г. Павлодар, ул. Маргулана, 113;
г. Павлодар, ул. Катаева, 51;
г. Павлодар, ул. Циолковского, 33/6;
г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 316/1;
г. Павлодар, ул. Торайгырова, 1/3;
г. Павлодар, ул. Назарбаева, 41;
г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 47;
г. Павлодар, ул. Бекхожина, 3/2;
г. Экибастуз, ул. МашһүрЖүсіп, 52В;
г. Экибастуз, ул. МашһүрЖүсіп, 88;
г. Экибастуз, ул. МухтараАуэзова, 47Б;
г. Аксу, ул. Ауэзова, 10;
г. Аксу, ул. Камзина, 61.
ТС «Ваш»:
г. Павлодар, ул. Астана, 16/2;
г. Павлодар, пр. Назарбаева, 19.
ТС «Пахомовский»:
г. Павлодар, ул. Нуркина, 102.