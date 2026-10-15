Уважаемые жители Павлодарской области!
29 ноября 2026 года состоятся выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан.
Для жителей Павлодарской области в городах и районах создан Call-центр (понедельник - пятница с 9.00 до 18.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.30 часов), суббота, воскресенье – с 09.00 до 13.00 часов):
Регион
Колл-центры
1.
город Павлодар
8 (7182) 32-00-36
WhatsApp 8-777-252-47-44
2.
город Экибастуз
8 (7187) 34-08-67
WhatsАpp 8-705-633-65-79
3.
город Аксу
8 (71837) 6-47-67
WhatsApp 8-775-159-49-23
4.
Актогайский район
8 (71841) 2-16-65
WhatsApp 8-776-103-97-02
5.
Баянаульский район
8(71840) 9-15-38
WhatsApp 8-747-264-40-70
6.
Железинский район
(871831) 2-23-43
WhatsApp8-777-393-55-97
7.
Иртышский район
8 (71832) 2-13-63
WhatsАpp 8-708-370-74-90
8.
Майский район
8(71838)9-11-93
WhatsАpp8-771-251-44-90
9.
Павлодарский район
8 (7182) 32-73-41
WhatsАpp 8-705-191-42-12
10.
район Аққулы
8 (71839) 2-10-28
WhatsАpp 8-775-159-92-73
11.
район Тереңкөл
8 (71833) 2-25-17
WhatsApp 8-778-179-52-64
12.
Успенский район
8 (71834) 9-20-99, 9-18-30
WhatsApp 8-708-591-91-69
13.
Щербактинский район
8 (71836)2-19-91
WhatsАpp 8-771-207-27-95
Призываем всех жителей Павлодарской области проявить активную гражданскую позицию и принять участие в выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан!