Уважаемые жители Павлодарской области!

29 ноября 2026 года состоятся выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан.

Для жителей Павлодарской области в городах и районах создан Call-центр (понедельник - пятница с 9.00 до 18.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.30 часов), суббота, воскресенье – с 09.00 до 13.00 часов):

Регион

Колл-центры

1.

город Павлодар

8 (7182) 32-00-36

WhatsApp 8-777-252-47-44

2.

город Экибастуз

8 (7187) 34-08-67

WhatsАpp 8-705-633-65-79

3.

город Аксу

8 (71837) 6-47-67

WhatsApp 8-775-159-49-23

4.

Актогайский район

8 (71841) 2-16-65

WhatsApp 8-776-103-97-02

5.

Баянаульский район

8(71840) 9-15-38

WhatsApp 8-747-264-40-70

6.

Железинский район

(871831) 2-23-43

WhatsApp8-777-393-55-97

7.

Иртышский район

8 (71832) 2-13-63

WhatsАpp 8-708-370-74-90

8.

Майский район

8(71838)9-11-93

WhatsАpp8-771-251-44-90

9.

Павлодарский район

8 (7182) 32-73-41

WhatsАpp 8-705-191-42-12

10.

район Аққулы

8 (71839) 2-10-28

WhatsАpp 8-775-159-92-73

11.

район Тереңкөл

8 (71833) 2-25-17

WhatsApp 8-778-179-52-64

12.

Успенский район

8 (71834) 9-20-99, 9-18-30

WhatsApp 8-708-591-91-69

13.

Щербактинский район

8 (71836)2-19-91

WhatsАpp 8-771-207-27-95

Призываем всех жителей Павлодарской области проявить активную гражданскую позицию и принять участие в выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан!