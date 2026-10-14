На содержание 3 852 км автодорог местного значения предусмотрено 2,3 млрд теңге. К зимнему сезону привлечены 36 подрядных организаций, подготовлены 334 единицы спецтехники, заготовлено около 10 тыс. тонн противогололёдных материалов и 658 тонн ГСМ - 100% от потребности.

Благодаря летним работам количество потенциально снегозаносимых участков сократилось со 115 до 94. Подготовлены 186 пунктов обогрева, на дорогах установлено 11,7 тыс. погонных метров снегозащитных щитов.

Аким области Асаин Байханов поручил обратить особое внимание на снегозаносимые участки дорог, обеспечив безопасное и бесперебойное движение. Акиматам Аксу, района Аккулы и Щербактинского района необходимо перейти на трёхлетние договоры по их содержанию.

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в области утверждён региональный План цифровизации. Из 52 запланированных мероприятий плана уже выполнено 37.

В образовательных организациях внедряются элементы ИИ и STEM-проекты. Пилотный проект Qazaq Digital Mektebi масштабируют на 215 малокомплектных школ. На базе регионального кампуса Tomorrow School интенсивные курсы завершили 156 участников, ещё 82 человека проходят третий курс.

В рамках проекта «Социальный кошелёк» цифровой контроль бесплатного школьного питания действует в 342 школах. Для предпринимателей развивается платформа eGov Business.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение отдалённых сёл устойчивой связью и доступом к интернету - одно из ключевых условий. В рамках национального проекта «Доступный интернет» предусмотрено строительство волоконно-оптических линий до 207 сёл. Для устойчивости мобильной связи на автодорогах подготовлены проекты строительства 12 антенно-мачтовых сооружений.

Следующим этапом системного развития станет Стратегия Smart Region до 2030 года. Она охватит Павлодар, Экибастуз, Аксу и райцентры.

В агропромышленном комплексе оцифрованы 100% посевных площадей. На промпредприятиях реализовано более 50 проектов цифровизации.

В Экибастузе внедрён цифровой двойник теплосетей Zulu SCADA. В Едином контакт-центре 109 внедряется автоматизация обработки обращений. В сфере общественной безопасности развивается система Smart City Pavlodar, объединяющая 5 567 камер на 156 соцобъектах. Противопожарный мониторинг сейчас охватывает 211 объектов, до конца года их число планируется увеличить до 300.

В 22 медицинских организациях внедряется система PACS с использованием ИИ для анализа радиологических исследований. В 9 центрах оказания специальных социальных услуг работают системы Protector AI и VisionGuardAI.

Ещё один шаг к цифровому обслуживанию населения - подготовка к запуску AI ЦОН. Финансирование выделено, ведётся закупка оборудования. Развитие технологических инициатив поддерживает Pavlodar Hub: за 2025-2026 годы здесь проведено 106 мероприятий и зарегистрировано 42 стартап-проекта.

Крупным проектом цифровой инфраструктуры станет Долина центров обработки данных KT AI HUB в Экибастузе. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2026 года, запуск первого этапа мощностью 50 МВт намечен до 30 июня 2027 года.

Компания Firebird AI KZ также заявила о планах инвестировать 3,5 млрд долларов, в том числе в строительство дата-центра мощностью 109 МВт.

Подводя итоги обсуждения, Асаин Байханов подчеркнул необходимость оценивать цифровизацию по её влиянию на повседневную жизнь людей.

- Развитие цифровых технологий должно оцениваться не только количеством внедрённых систем, но и их практической пользой для жителей, бизнеса и государственных органов, - отметил глава региона.

До 20 октября поручено представить предложения для Стратегии Smart Region до 2030 года с охватом транспорта, коммунальной инфраструктуры, безопасности, здравоохранения и образования. До 30 октября необходимо актуализировать сведения об информационных системах на Архитектурном портале.

В числе ключевых задач - дальнейшее развитие связи, поэтапный перевод информационных систем на платформу QazTech и обеспечение практической отдачи от цифровых решений.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева