Аким области Асаин Байханов провел прием граждан

Жители обратились по вопросам безопасности объектов, работы местного сообщества, использования заброшенных зданий, подключения к коммуникациям и др.

В частности, рассмотрена ситуация с проездом на территории ГПК «Центральный» в Павлодаре. Поручено организовать встречу с собственниками кооператива и проработать устранение имеющихся нарушений.

Житель с. Каратерек поднял вопрос кадрового обеспечения физкультурно-спортивного комплекса. В рамках пилотного проекта в двух колледжах открыто дуальное обучение. Аким области поручил продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры и подготовке тренеров.

Также рассмотрены вопросы работы местного сообщества и использования двух заброшенных зданий в Каратереке. Акимату Майского района поручено детально изучить состояние объектов.

Все обращения взяты на контроль, ответственным органам поручено обеспечить их решение.

Записаться на прием можно через eGov.kz, E-otinish.kz или WhatsApp акимата: +7 702 166 16 61.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева