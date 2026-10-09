Накануне пребывания святыни аким области Асаин Байханов встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, главой Православной Церкви Казахстана, и делегацией Керкирской митрополии Греческой Православной Церкви, сопровождающей реликвию.

Принесение святыни проходит в рамках масштабного паломничества по Казахстану, которое продлится с 21 сентября по 10 октября.

Приветствуя духовенство и представителей греческой делегации, глава региона подчеркнул готовность области обеспечить необходимые условия для пребывания святыни.

- Вы приехали в наш регион с особой и важной миссией - принести святыню, почитаемую православными верующими во всем мире. Уверен, что это событие привлечет паломников не только из Павлодарской области, но и из соседних регионов Казахстана и приграничных областей России. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку и создать все условия для пребывания святыни и паломников, - отметил Асаин Байханов.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поблагодарил руководство области за поддержку и рассказал о значении принесения святыни для православных верующих.

В Павлодаре также пройдут богослужения и мероприятия с участием духовенства и прихожан. Митрополит Александр возглавит Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева