Уборочная кампания в этом году началась на две недели раньше обычного. Темп работ на 23% выше прошлогоднего. Из 1,55 млн га уборочной площади уже убрано 1,15 млн га, или 74%. При этом площадь уборки увеличилась на 7% - на 102,5 тыс. га.

Зерновые культуры практически убраны: работы завершены на 773,4 тыс. га, или 98% площадей. Намолочено 707 тыс. тонн зерна при средней урожайности 9,1 ц/га. Оставшиеся площади гречихи необходимо убрать в Успенском, Щербактинском районах и районе Тереңкөл.

Картофель убран на 97%, овощи - на 99%, уборка бахчевых и кормовых культур завершена. По масличным культурам убрано 292,2 тыс. га, или 43%, при урожайности 10 ц/га.

Одновременно идет подготовка к посевной кампании 2027 года: обработано 189,9 тыс. га паров, вспахано 212,3 тыс. га зяби.

Для уборочных работ задействовано 2 286 тракторов, 2 367 комбайнов, 2 668 единиц автотранспорта и 1 275 тракторных прицепов. С начала года хозяйства приобрели 1 222 единицы сельхозтехники на 37 млрд теңге, в том числе 575 единиц в лизинг на 21,9 млрд теңге.

Для уборочной кампании выделено 31,7 тыс. тонн дизельного топлива, что полностью покрывает потребность. Еще 2 080 тонн предусмотрено для сушки зерна, заявки поданы на весь объем.

На поддержку растениеводства направлено 9,4 млрд теңге субсидий. По программе «Кең дала 2» выдано 339 кредитов на 30,1 млрд теңге. Продкорпорация заключила шесть форвардных договоров на 455,7 млн теңге для закупки 6,4 тыс. тонн сельхозпродукции.

На контроле остается и заготовка кормов. Заготовлено 1,32 млн тонн сена, из которых 921,4 тыс. тонн уже доставлено к местам хранения. Переходящие остатки составляют 112,7 тыс. тонн сенажа, 242,1 тыс. тонн силоса и 326,5 тыс. тонн соломы.

С учетом резкого похолодания глава региона Асаин Байханов поручил ежедневно контролировать завершение уборочных работ и формирование необходимого семенного фонда для урожая 2027 года.

До 10 ноября необходимо обеспечить выборку и целевое использование выделенного объема удешевленного дизельного топлива для осенне-полевых работ. Также поручено принять меры по обеспечению возвратности кредитов, полученных по программе «Кең дала 2». Срок - до 25 декабря текущего года.

Отдельно рассмотрены меры по сдерживанию цен. По 21 позиции цены в Павлодарской области ниже среднереспубликанских, еще по 13 позициям регион входит в пятерку областей с наиболее низкими ценами.

Ключевым инструментом остается стабилизационный фонд. В настоящее время в нем имеется 7,7 тыс. тонн продукции 13 наименований на сумму 2 млрд теңге. С начала года через 227 магазинов-партнеров реализовано 3 088,1 тонны продукции на 883,8 млн теңге.

В рамках оборотной схемы 190 млн теңге направлено ИП «Ирвема» для реализации 13 наименований товаров с пониженной торговой надбавкой. Еще один механизм - пилотный проект «Социальный кошелек». Готовится договор займа на 180 млн теңге с ТОО «Техноснаб ПВ». Продукция по льготным ценам будет реализовываться получателям адресной социальной помощи в торговой сети «Ваш».

На рынке «Jailau» ежедневно реализуется продукция по сниженным ценам. В городах и районах продолжаются еженедельные ярмарки.С начала года проведено 408.

Комиссия по расследованию посреднических схем провела 31 заседание. Выявлено 81 нарушение, составлено 105 административных протоколов на 1,5 млн теңге.

По итогам обсуждения аким области поручил усилить мониторинг цен и контроль за соблюдением 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продукты, а также активнее использовать продукцию стабилизационного фонда.

Управлению сельского хозяйства, акимам городов и районов и АО «СПК «Павлодар» поручено продолжить проведение еженедельных ярмарок с прямой реализацией продукции сельхозтоваропроизводителей - без посредников.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева