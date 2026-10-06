Распоряжением акима Павлодарской области Кадиша Беготаева назначена руководителем управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области.

Кадиша Кабулдаевна родилась в 1969 году в Новосибирской области. В 1990 году окончила Карагандинский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

Трудовую деятельность начала в 1990 году главным бухгалтером автохозяйства Железинского района Павлодарской области.

В 1995-1999 годах работала заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером в финансовом отделе Железинского района.

В 1999-2015 годах занимала руководящие должности в отделе финансов и экономики Железинского района.

В 2015-2021 годах - заместитель руководителя управления финансов Павлодарской области.

С 2021 года и до назначения на нынешнего назначения занимала должность заместителя акима г. Павлодар.

Стаж государственной службы - более 30 лет.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева