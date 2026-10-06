Назначен новый руководитель управления физической культуры и спорта Павлодарской области

Распоряжением акима области руководителем управления физической культуры и спорта Павлодарской области назначен Серик Халелов.

Серик Абдуллаевич Халелов, 1974 года рождения, имеет два высших образования. Трудовую деятельность начал в 1991 году.

В 1993-2007 годах работал тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе Восточно-Казахстанской области. В 2007–2012 годах возглавлял Центр подготовки олимпийского резерва. В 2012–2013 годах занимал должность заместителя руководителя областного управления туризма, физической культуры и спорта.

С 2013 по 2025 год работал на руководящих и исполнительных должностях в подведомственных организациях государственных органов Усть-Каменогорска и Астаны в сфере физической культуры и спорта.

С мая 2026 года до настоящего назначения занимал должность спортивного методиста Центра олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева