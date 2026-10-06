Педагогам Павлодарской области вручили государственные и региональные награды

5 октября в Казахстане отмечают Всемирный День учителя. В Павлодарской области профессиональный праздник отмечают более 22 тысяч педагогов, ежедневно вносящих вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

Аким области Асаин Байханов поздравил педагогов региона с профессиональным праздником.

- Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил: «Будущее нации - в руках учителя», «Учитель - это светоч нации». В этих словах: глубокий смысл и огромное уважение к одной из самых важных профессий. Как бы ни менялось современное время, роль учителя, который направляет и поддерживает наших детей, всегда будет особенной. Сегодняшние ученики - это будущее нашей страны, ее специалисты, созидатели и лидеры. Низко кланяюсь каждому из вас и искренне благодарю за ваш самоотверженный труд, - сказал глава региона.

В Павлодарской области последовательно создаются условия для профессиональной работы педагогов и получения детьми качественного образования. Финансирование сферы образования входит в тройку приоритетных направлений расходов региона и в текущем году превышает 250 млрд теңге.

Все 100% объектов среднего образования обеспечены высокоскоростным интернетом и системами безопасности, включая школы в отдаленных сельских населенных пунктах.

В текущем году открыты три дошкольные организации на 135 мест. На следующий год запланировано строительство ещё трех детских садов на 620 мест. В Экибастузе за счет инвесторов реконструируется здание детского сада на 140 мест с перепрофилированием в специализированный детский сад.

Полностью решен вопрос аварийных школ. За последние три года в сельской местности построено 10 школ. В Павлодаре завершается строительство школы на 1200 мест в микрорайоне «Усольский». На следующий год запланировано строительство школ в селах Кенжеколь и Тосагаш, а также трех детских садов в селах Уштерек, Баянаул и поселке Атамекен.

Продолжается модернизация сети организаций дополнительного образования. Новые центры детского творчества открыты в Павлодаре и Экибастузе, детские школы искусств: в Иртышском и Актогайском районах. В п. Майкаин строится детская школа искусств на 500 мест. В Успенском и Майском районах открыты бассейны, завершается строительство бассейна в Иртышском районе.

Меры по созданию условий для профессиональной работы педагогов и развитию образовательной инфраструктуры дают конкретный результат. По итогам 2025-2026 учебного года Павлодарская область заняла 1 место среди регионов страны по качеству знаний обучающихся.

- Высокие результаты павлодарских выпускников на ЕНТ также были отмечены Главой государства на августовской конференции. За всеми этими достижениями прежде всего стоит труд учителя. Технологии не заменят человеческого участия и той искренней веры в ребенка, которую способен дать настоящий наставник. Наша общая задача: воспитать ответственных и добросовестных граждан, которые станут опорой Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана, - подчеркнул Асаин Байханов.

Аким области вручил лучшим представителям педагогического сообщества государственные и региональные награды.

В соответствии с указами Президента Республики Казахстан орденом «Құрмет» награждены учитель географии общеобразовательной школы Кенжеколя г. Павлодар Майя Кудайбергенова и учитель русского языка и литературы гимназии №3 для одаренных детей г Павлодар Инна Назарова.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены Женисбек Абуов, Бакыт Амаргала, Айнур Жангурова, Кымбат Омарова, Асия Дуйсембекова и Ляззат Кабдырова.

Педагогам также вручены нагрудные знаки «За вклад в сферу образования Павлодарской области», «Ыбырай Алтынсарин», «Отличник сферы образования», медали «Еңбек ардагері», Почетные грамоты и Благодарственные письма акима Павлодарской области.

Кроме того, подведены итоги областных конкурсов «Учитель года - 2026» и «Лучший педагог дошкольной организации - 2026».

Обладателем Гран-при конкурса «Учитель года - 2026» стал Жасулан Мендыбаев, учитель физики лицея-школы №8 для одаренных детей.

Гран-при конкурса «Лучший педагог дошкольной организации – 2026» завоевала Майгүл Өміртай, воспитатель детского сада «Шағала» для детей дошкольного возраста, подверженных риску заболевания туберкулезом, Баянаульского района.

Победители и призеры областных конкурсов получили денежные сертификаты.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием исполнителей и творческих коллективов региона.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева