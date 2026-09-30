Состоялось очередное заседание Ученой комиссии при Уполномоченном по правам человека

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев провел очередное заседание Ученой комиссии, на котором был обсужден проект коллективной монографии «Институты условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом в Республике Казахстан».

В ходе заседания члены Комиссии обсудили содержание и основные положения проекта монографии, а также вопросы его дальнейшей подготовки. По итогам обсуждения были определены рецензенты проекта.

Принято решение продолжить работу над монографией и представить доработанный проект на очередное заседание.

Подводя итоги, Артур Ластаев поблагодарил членов Ученой комиссии за активное участие и подчеркнул важность научно-экспертного сопровождения деятельности института Омбудсмена, направленного на развитие и укрепление правозащитных механизмов в Казахстане.

Ученая комиссия является постоянно действующим совещательным органом, созданным для научного и экспертного сопровождения деятельности Уполномоченного по правам человека.