Омбудсмен провел личный прием

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев провел личный прием заявителя по вопросу несогласия с действиями и решениями органа досудебного расследования и судебными актами.

В ходе приема Омбудсмен изучил представленные материалы и дал подробные разъяснения по озвученным вопросам.

Прием граждан остается одним из ключевых направлений деятельности Уполномоченного и его офиса. Мандат Омбудсмена заключается в содействии восстановления нарушенных прав, без вмешательства в деятельность органов досудебного расследования и суда.

С начала текущего года Артур Ластаев лично принял 162 заявителя, сотрудники его офиса – 59, региональные представители – 1 790.