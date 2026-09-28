Казахстан на форуме в Узбекистане представил правозащитные механизмы новой Конституции

Заместитель руководителя Национального центра по правам человека Берик Жакаев принял участие в работе V Самаркандского форума по правам человека «60-летие Международных пактов о правах человека и 40-летие Декларации о праве на развитие: Глобальное партнерство во имя человеческого достоинства, равенства и устойчивого развития».

Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею Национального центра по правам человека Республики Узбекистан.

Берик Жакаев поздравил узбекских коллег со знаменательной датой, отметив ключевую роль Центра в защите прав граждан и укреплении верховенства закона.

В рамках выступления на панельной сессии «От международных обязательств к их эффективной реализации: роль национальных механизмов в сфере прав человека» представлена подробная ретроспектива и текущие достижения правозащитного института Казахстана, прошедшего путь от консультативного органа в 2002 году до конституционного института с широким мандатом. Озвучены также ключевые приоритеты на ближайшую перспективу.

Особое внимание в докладе было уделено правозащитным механизмам новой Конституции Казахстана, где человек, его жизнь и права провозглашены высшей ценностью государства.

Международная экспертная площадка объединила представителей международных организаций, государственных органов, национальных правозащитных институтов, научного и экспертного сообщества, а также гражданского общества из разных стран.

В рамках форума были обсуждены актуальные вопросы защиты и продвижения прав человека, устойчивого развития и международного сотрудничества, а также современные подходы к реализации права на развитие.