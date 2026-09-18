Артур Ластаев принял участие в обсуждении конституционных преобразований в Казахстане

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев принял участие в работе круглого стола на тему «Конституционные основы деятельности нового Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі».

В мероприятии, организованном Международной Ассоциацией юристов, также участвовали депутаты Курултая, представители государственных органов, судейского корпуса, общественные деятели.

В своем выступлении Артур Ластаев подчеркнул, что принятие новой Конституции на республиканском референдуме 15 марта стало важнейшим историческим событием и ознаменовало новый этап развития страны: заложена обновленная архитектура институтов власти, направленная на повышение эффективности управления, развитие демократии и укрепление общественного диалога.

В результате обновление затронуло все разделы Основного закона – от Преамбулы и основ конституционного строя, формирования нового исторического Курултая, до механизмов правосудия, государственного управления, создания такого исключительно важного института, как Қазақстан Халық Кеңесі.

«Для правозащитного института особенно важно, чтобы деятельность новых органов способствовала укреплению конституционных гарантий, обеспечивала участие граждан в управлении делами государства и основывалась на приоритете прав и свобод человека», - отметил Омбудсмен.