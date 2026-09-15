Объявляется отбор участников НПМ
Объявляется отбор участников Национального превентивного механизма (далее – НПМ).
НПМ выполняет миссию по превенции пыток или другого жестокого обращения. Для этого его участники осуществляют превентивные посещения мест изоляции от общества и лишения свободы, организаций для принудительного лечения, организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, а также субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги.
Превентивные посещения участников НПМ:
1) периодические, проводимые на регулярной основе не реже одного раза в четыре года;
2) промежуточные, проводимые в период между периодическими превентивными посещениями с целью мониторинга реализации рекомендаций по результатам предыдущего посещения;
3) специальные, проводимые на основании поступивших сообщений о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Срок полномочий участников НПМ – 2 года (2027-2028 годы).
К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) собственноручно написанная автобиография;
3) копия диплома об образовании;
4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;
5) справка с места работы (при наличии);
6) справка об отсутствии судимости, выданная не ранее, чем за один месяц до ее представления, с указанием сведений по всей республике;
7) справка с психоневрологического диспансера, действительная на момент подачи;
8) справка с наркологического диспансера, действительная на момент подачи;
9) отдельный листок с указанием домашних, рабочих и сотовых телефонов, а также персонального электронного адреса;
10) фотография 3х4 в электронном формате.
Участниками национального превентивного механизма не могут быть:
1) лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан;
2) лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
3) лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении уголовного правонарушения;
4) лица, недееспособность или ограниченная дееспособность которых признана судом;
5) судьи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных и специальных государственных органов, органов гражданской защиты;
6) лица, состоящие на учете у психиатра и (или) нарколога, и (или) находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
7) лица, освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение умышленного уголовного правонарушения;
8) лица, уволенные с государственной или воинской службы, со службы в органах гражданской защиты, из правоохранительных и специальных государственных органов, судов или исключенные из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам;
9) лица, лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью.
Отбор участников НПМ будет осуществляться в соответствии с Правилами отбора участников национального превентивного механизма, утвержденных приказом Уполномоченного по правам человека от 27 января 2023 года № 4 (https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031836).
Документы принимаются посредством Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан (в Е-өтініш необходимо выбирать адресат «Национальный центр по правам человека»), нарочно или посредством почтовой связи АО «Казпочта» (по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік Ел, 8, здание «Дом министерств», 15 подъезд, Национальный центр по правам человека) в течение тридцати (30) календарных дней со дня публикации настоящего объявления на официальном интернет-ресурсе Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.
Последний день приема документов 14 октября 2026 года (включительно).
Форма заявления
Координационный совет при
Уполномоченном по правам человека
в Республике Казахстан
Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав участников Национального превентивного механизма по ______ области/городу______.
Место работы и должность (при наличии):
Ф.И.О. (при наличии), подпись, дата.