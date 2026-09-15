Объявляется отбор участников НПМ

Объявляется отбор участников Национального превентивного механизма (далее – НПМ).

НПМ выполняет миссию по превенции пыток или другого жестокого обращения. Для этого его участники осуществляют превентивные посещения мест изоляции от общества и лишения свободы, организаций для принудительного лечения, организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, а также субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги.

Превентивные посещения участников НПМ:

1) периодические, проводимые на регулярной основе не реже одного раза в четыре года;

2) промежуточные, проводимые в период между периодическими превентивными посещениями с целью мониторинга реализации рекомендаций по результатам предыдущего посещения;

3) специальные, проводимые на основании поступивших сообщений о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Срок полномочий участников НПМ – 2 года (2027-2028 годы).

К заявлению прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) собственноручно написанная автобиография;

3) копия диплома об образовании;

4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;

5) справка с места работы (при наличии);

6) справка об отсутствии судимости, выданная не ранее, чем за один месяц до ее представления, с указанием сведений по всей республике;

7) справка с психоневрологического диспансера, действительная на момент подачи;

8) справка с наркологического диспансера, действительная на момент подачи;

9) отдельный листок с указанием домашних, рабочих и сотовых телефонов, а также персонального электронного адреса;

10) фотография 3х4 в электронном формате.

Участниками национального превентивного механизма не могут быть:

1) лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан;

2) лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

3) лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении уголовного правонарушения;

4) лица, недееспособность или ограниченная дееспособность которых признана судом;

5) судьи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных и специальных государственных органов, органов гражданской защиты;

6) лица, состоящие на учете у психиатра и (или) нарколога, и (или) находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

7) лица, освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение умышленного уголовного правонарушения;

8) лица, уволенные с государственной или воинской службы, со службы в органах гражданской защиты, из правоохранительных и специальных государственных органов, судов или исключенные из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам;

9) лица, лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

Отбор участников НПМ будет осуществляться в соответствии с Правилами отбора участников национального превентивного механизма, утвержденных приказом Уполномоченного по правам человека от 27 января 2023 года № 4 (https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031836).

Документы принимаются посредством Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан (в Е-өтініш необходимо выбирать адресат «Национальный центр по правам человека»), нарочно или посредством почтовой связи АО «Казпочта» (по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік Ел, 8, здание «Дом министерств», 15 подъезд, Национальный центр по правам человека) в течение тридцати (30) календарных дней со дня публикации настоящего объявления на официальном интернет-ресурсе Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

Последний день приема документов 14 октября 2026 года (включительно).

Форма заявления

Координационный совет при

Уполномоченном по правам человека

в Республике Казахстан

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав участников Национального превентивного механизма по ______ области/городу______.

Место работы и должность (при наличии):

Ф.И.О. (при наличии), подпись, дата.