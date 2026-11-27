27 ноября состоялось заседание Координационного совета при Уполномоченном по правам человека.

В ходе заседания, прошедшего под председательством Омбудсмена Артура Ластаева, рассмотрен ряд организационных вопросов, а также предложения по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности деятельности Координационного совета.

Координационный совет при Уполномоченном по правам человека – консультативно-совещательный орган, созданный в целях обеспечения эффективной координации деятельности участников Национального превентивного механизма (НПМ).

НПМ выполняет миссию по превенции пыток или другого жестокого обращения. Для этого его участники осуществляют превентивные посещения мест изоляции от общества и лишения свободы, организаций для принудительного лечения, а также субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги.

Ежегодно Координационным советом готовится Консолидированный доклад на основе внесенных участниками НПМ рекомендаций государственным органам и должностным лицам по условиям содержания лиц в закрытых учреждениях.