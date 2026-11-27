Взращивать отечественную правозащиту

Артур Ластаев

Уполномоченный по правам человека

в Республике Казахстан

О правах человека принято говорить так, будто само это понятие не нуждается в дальнейшем определении. Между тем за кажущейся очевидностью термина скрывается достаточно сложная юридическая и философская конструкция. Права человека – не только совокупность отдельных правомочий, закрепленных в Конституции, уголовном, гражданском, административном или ином законодательстве. В своем фундаментальном измерении это система международно признанных стандартов, вокруг которых за последние десятилетия человечество сформировало особую нормативную архитектуру.

Поэтому именно здесь, на наш взгляд, начинается разговор о том, какой должна быть современная правозащита в Казахстане.

Во внутристрановом аспекте права человека получают конкретное юридическое содержание через Конституцию, кодексы, законы и правоприменительную практику. Однако сама идея универсальности прав человека исторически и концептуально формировалась прежде всего в наднациональном праве. Международные инструменты в этой сфере закрепляют перечень основных благ, которыми должен обладать человек, и определяют систему обязательств государств – уважать права, защищать их, поощрять и создавать условия для их осуществления. Такой подход прямо отражен и в рекомендациях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Для Казахстана это имеет принципиальное значение. В нашей системе нет единого кодифицированного акта, который превращал бы права человека в самостоятельную отрасль в том смысле, в каком существуют, например, уголовное или гражданское право. Нормы о гарантиях и свободах распределены между Конституцией, отраслевым законодательством, международными договорами и иными источниками права. Конституция признает и гарантирует права и свободы человека. Международным договорам отведено особое место в национальной правовой системе.

Все это заставляет иначе взглянуть и на саму природу правозащитной деятельности.

В международно-правовом смысле только государство несет обязательства гарантировать права человека. Именно государство, как субъект международного права, принимает на себя ответственность создавать у себя такие правовые, административные, судебные и институциональные механизмы, которые делают права действующей социальной реальностью. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы государство было сильным, то есть способным в полном объеме обеспечить гарантии прав человека.

Хотя, с обыденной точки зрения, человеку всегда причиняет вред другой человек, но с позиции международного права обязательства несет именно государство, а не виновный. Последний, конечно, тоже будет нести ответственность, но не международную, а в рамках национального законодательства. Это важно понимать и различать.

В этом заключается один из имплицитных нюансов современной правозащиты: она, защищая человека, априори заинтересована в развитии тех государственных институтов, которые призваны эту защиту реализовать.

Сильное государство в данном контексте – это не обязательно система, обладающая исключительно большим объемом властных полномочий. Сила современного государства измеряется качеством его институтов, способностью слышать общество, развиваться, исправлять ошибки. Чем точнее и совершеннее эти механизмы, тем больше возможностей для реальной защиты человека.

Поэтому по-настоящему зрелая правозащита вовсе не обязана существовать в логике перманентного противостояния государству. Более того, сама природа прав человека подсказывает иной подход: не разрушать механизм, от которого в конечном счете зависит системная защита, а добиваться того, чтобы этот механизм работал безупречно.

Разумеется, это не означает отказа от критики. Правозащита, лишенная способности аргументированно обращать внимание государства на его недочеты, предлагать эффективные решения, в конечном итоге перестает выполнять свою функцию. Но между критикой как способом совершенствования института и критикой как самоцелью существует принципиальная разница. В первом случае спор заканчивается совместным решением. Во втором – пустым перформансом.

История последних лет показывает, что государство способно воспринимать правозащитную повестку и преобразовывать ее в законодательные и институциональные решения. Примечательны здесь вопросы борьбы с пытками, семейно-бытовым насилием, защиты женщин и противодействия насильственному похищению с целью вступления в брак. По этим направлениям происходили тектонические изменения, смело формировались новые механизмы контроля и профилактики, усиливались гарантии защиты, вплоть до возведения в конституционный абсолют.

Рассмотрим более внимательно, к примеру, путь, который был пройден в сфере противодействия пыткам. Сегодня этот вопрос признан комплексной институциональной задачей, включающей профилактику, мониторинг, расследование, ответственность, доступ к механизмам жалоб и совершенствование правоприменения. В специальном докладе Уполномоченного эта проблема исследована через сопоставление международных стандартов, национального законодательства и судебно-следственной практики.

То же самое можно увидеть на примере противодействия семейно-бытовому насилию. Специальный доклад Омбудсмена был построен как исследование криминогенной ситуации, анализ соответствия национальных механизмов международным стандартам и выработка предложений по совершенствованию законодательства и системы поддержки пострадавших.

Наконец, история с криминализацией похищения женщин с целью принуждения к вступлению в брак показывает, каким образом правозащитная идея способна пройти путь от постановки проблемы до конкретного решения. Инициатива Уполномоченного по этому вопросу была озвучена еще в 2023 году, а впоследствии получила законодательное развитие.

Из этого вытекает, возможно, не самый очевидный, но принципиально важный вывод: качество правозащиты определяется не громкостью требований, а скорее глубиной экспертной проработки предлагаемого решения.

В обществе всегда будет востребована правозащитная риторика. Это эмпатично и естественно. Человеческая боль плохо совместима с бюрократическими, но, тем не менее, обязательными процедурами. И государственная правозащита, если, конечно, она стремится решать не отдельные кейсы, а подходить системно, рано или поздно должна перейти от эмоциональной фиксации проблемы к ее глубокому изучению.

Поэтому и возникает необходимость в академическом подходе в правозащитном деле.

Идея должна быть превращена в состоятельную гипотезу, гипотеза – в исследовательский вопрос, наблюдение – в доказательство, доказательство – в рекомендацию, а рекомендация – в нормативное или институциональное решение. Такой путь юридической мысли значительно длиннее сиюминутных лозунгов. Однако именно он позволяет правозащитной культуре становиться частью государственной политики, не теряя при этом своей независимой природы.

Именно поэтому при Уполномоченном была создана Ученая комиссия – постоянно действующий совещательный орган для научного и академического сопровождения деятельности Омбудсмена. В ее состав входят видные отечественные ученые, исследователи, преподаватели и специалисты. Цель такого подхода – обеспечить научную обоснованность и системность правозащитной работы.

Мы постепенно выстраиваем собственную последовательность работы: идея, первичный анализ, справочный материал, межведомственная оценка, доктринальное исследование, специальный доклад, а затем – научная монография. Это не бюрократизация правозащиты. Скорее, это стремление к ее интеллектуализации и академическому осмыслению.

В конечном счете к государству гораздо легче апеллировать не эмоциональными категориями, а аргументом, который выдерживает научную проверку; не популистским призывом, а экспертизой; не единичным примером, а валидированной закономерностью.

Необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. Государственная политика не всегда меняется в момент, когда появляется даже хорошая идея. Иногда для ее реализации еще не созрели необходимые законодательные, финансовые, административные или социально-культурные условия. Но это не означает, что проделанная работа окажется напрасной. Изыскания, доклад, научная статья или монография могут стать качественным заделом, к которому государство вернется тогда, когда кристаллизуются все предпосылки.

Именно поэтому современная правозащита не может себе позволить мыслить только сегодняшним днем.

Нам представляется недостаточным просто фиксировать пробелы. Гораздо важнее формировать и поддерживать профессиональную среду, способную это несовершенство объяснить, измерить и предложить рациональный механизм его преодоления. Еще более важно взращивать новое поколение отечественных экспертов, которые знают международные стандарты, способны говорить с национальным правопорядком на его языке, понимают специфику Казахстана, но не замыкаются в ней, способны точно видеть проблему одновременно глазами международника, ученого, практика и человека, чьи права нуждаются в защите. Именно для этих целей мы образовали Молодежную комиссию при Уполномоченном по правам человека.

Так постепенно формируется отечественная современная правозащитная школа с упором на научно обоснованные подходы. У нее, вполне вероятно, могут быть и свои «детские болезни». Будут споры о методах, разные позиции, ошибки, чрезмерный академизм с одной стороны и недостаток теории – с другой. Но без этого периода взросления невозможно появление зрелой национальной правозащитной культуры.

Сегодня, пожалуй, пришло время говорить именно о ней.

О правозащите, которая умеет быть принципиальной, не становясь конфронтационной. Критичной – но не разрушительной. Независимой – но всегда готовой к диалогу. Профессиональной – но не отстраненной от человеческой судьбы. Академичной – но не оторванной от практики.

Право меняется тогда, когда появляется достаточно глубокое понимание того, что именно необходимо изменить, почему это надо сделать и как именно это будет работать после принятия.

В этом смысле задача отечественной правозащиты состоит не в том, чтобы постоянно увеличивать громкость своего голоса. Ее задача – увеличивать вес и многогранность своего аргумента.

И, возможно, именно в этом заключается следующий этап развития правозащитной системы Казахстана: не просто реагировать на существующую правовую реальность, а последовательно капитализировать свой интеллектуальный и экспертный ресурс.

Ведь права человека – универсальны. Но механизм их защиты всегда существует внутри конкретного государства, его правовой архитектуры и общества.

Следовательно, нам нужна не слепо скопированная правозащита, существующая преимущественно в форме готовых риторических шаблонов, а отечественная, «Мade in Kazakhstan»: представительная, профессиональная, доказательная, конструктивная и достаточно квалифицированная, чтобы говорить с государством на языке права, науки и ответственности.

Не вместо государства. И не против него. Истинный патриот будет вместе с государством добиваться усиления, повышения точности и эффективности механизмов защиты прав человека.