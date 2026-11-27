Руководитель Национального центра по правам человека Анвар Сабиров принял участие в научно-практической конференции «Модернизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства в свете новой Конституции».

В своем выступлении он подчеркнул, что разработка новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов – это важный этап дальнейшего развития национальной правовой системы, и эта работа должна проводиться с учетом конституционных ценностей, в центре которых человек, его жизнь, права и свободы.

Анвар Сабиров отметил важность дальнейшей гуманизации уголовной политики, соразмерности наказания и совершенствования процессуальных гарантий участников уголовного судопроизводства.

В завершение он выразил готовность национального правозащитного центра активно участвовать в обсуждении законодательных инициатив и вносить предложения по укреплению гарантий прав человека.