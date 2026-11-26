Представитель Национального центра по правам человека Ілияс Сансызбай провел лекцию для сотрудников Министерства финансов на тему «Права человека в новой Конституции Республики Казахстан».

В ходе лекции были представлены основные положения новой Конституции, касающиеся прав и свобод человека, гарантий их соблюдения и механизмов защиты. Особое внимание уделено роли государственных органов в обеспечении прав человека.

В завершение мероприятия состоялся обмен мнениями, в ходе которого участники смогли задать интересующие их вопросы и обсудить актуальные аспекты защиты прав и свобод человека.

Подобные мероприятия направлены на повышение правовой грамотности государственных служащих и укрепление культуры соблюдения прав человека.