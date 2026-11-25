Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев принял участие в VII заседании Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств (КПЧ СНГ).

В рамках заседания Омбудсмен выступил по двум вопросам.

Первый доклад был посвящен защите прав женщин в пенитенциарных системах в государствах – членах КПЧ СНГ. Артур Ластаев представил результаты проведенного анализа международных стандартов, национального законодательства и практики их применения. В частности, были изучены условия содержания женщин, доступ к медицинской помощи и образованию, программы ресоциализации и механизмы независимого мониторинга.

Уполномоченный отметил, что государства КПЧ СНГ последовательно совершенствуют пенитенциарные системы и внедряют международные стандарты.

Второе выступление касалось соблюдения прав лиц с инвалидностью в Республике Казахстан. Омбудсмен представил основные результаты соответствующего обзора, осветив законодательные гарантии, меры социальной поддержки, развитие доступной среды, инклюзивного образования, здравоохранения и занятости.

Как отметил Артур Ластаев, обеспечение прав лиц с инвалидностью требует не только развития системы социальной поддержки, но и создания доступной среды.

В ходе заседания было принято решение о переходе к Казахстану председательства в Комиссии по правам человека СНГ в 2027 году.

Комиссия по правам человека СНГ – это межгосударственный консультативный правозащитный орган СНГ, который занимается вопросами соблюдения и защиты прав и свобод человека.

По итогам работы Комиссия представляет Совету глав государств Содружества ежегодный доклад о своей деятельности.