Приказом Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Артура Ластаева руководителем Национального центра по правам человека (НЦПЧ) назначен Анвар Сабиров.

Анвар Сабиров начал трудовую деятельность в 2002 году в Институте законодательства. В разные годы работал в Министерстве юстиции, аппарате Верховного Суда, Администрации Президента Республики Казахстан. С 2015 по 2024 год занимал должность руководителя аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан. С января 2024 года работал заместителем руководителя Национального центра по правам человека.

Представляя Анвара Сабирова коллективу НЦПЧ, Омбудсмен Артур Ластаев отметил важность дальнейшего укрепления потенциала Национального центра, обеспечения эффективной работы института Уполномоченного по правам человека, а также последовательного продвижения правозащитных инициатив и защиты прав и свобод граждан.