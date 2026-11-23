Представитель Национального центра по правам человека Ляззат Сабенова провела лекцию для студентов Евразийского гуманитарного института (ЕАГИ) об актуальных угрозах, связанных с торговлей людьми, механизмах вовлечения граждан в эксплуатацию и способах защиты от подобных преступлений.

Особое внимание было уделено современным формам торговли людьми, включая трудовую и сексуальную эксплуатацию, использование обманных предложений о трудоустройстве, а также вовлечение граждан в противоправную деятельность через интернет.

Студенты ознакомились с основными положениями Закона Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми», принятого в 2024 году, и действующими механизмами защиты прав пострадавших.

Отдельно была освещена деятельность института Уполномоченного по правам человека в данной сфере. С 1 июля 2026 года Омбудсмен осуществляет функции Национального докладчика по противодействию торговле людьми.

Проведение подобных встреч направлено на повышение правовой грамотности молодежи, предупреждение торговли людьми и формирование навыков самостоятельной защиты своих прав.