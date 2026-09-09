Артур Ластаев провел заседание Координационного совета

9 сентября состоялось очередное заседание Координационного совета при Уполномоченном по правам человека.

На заседании, прошедшем под председательством Омбудсмена Артура Ластаева, рассмотрены меры по совершенствованию взаимодействия Национального превентивного механизма (НПМ) и Координационного совета.

Особое внимание было уделено аспектам применения национальных и международных стандартов, способствующих повышению эффективности, ответственности и объективности деятельности Корсовета и НПМ.

Кроме того, рассмотрен вопрос о прекращении полномочий отдельных членов Координационного совета, обусловленного изменением их статуса и занятости, в том числе переходом к депутатской деятельности.

Участники заседания обсудили также меры по дальнейшему совершенствованию механизмов работы НПМ.

Координационный совет – консультативно-совещательный орган, созданный в целях обеспечения эффективной координации деятельности участников НПМ.

НПМ выполняет миссию по превенции пыток или другого жестокого обращения. Для этого его участники осуществляют превентивные посещения мест изоляции от общества и лишения свободы, организаций для принудительного лечения, а также субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги.