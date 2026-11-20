20 ноября под председательством Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева состоялось очередное заседание Координационного совета.

В ходе заседания состоялось обсуждение проекта Консолидированного доклада по итогам превентивных посещений за 2026 год.

Кроме того, был рассмотрен вопрос соблюдения законодательства при осуществлении превентивных посещений, а также организационные вопросы деятельности Координационного совета и национального превентивного механизма (НПМ).

Координационный совет при Уполномоченном по правам человека – консультативно-совещательный орган, созданный в целях обеспечения эффективной координации деятельности участников НПМ.

НПМ выполняет миссию по превенции пыток или другого жестокого обращения. Для этого его участники осуществляют превентивные посещения мест изоляции от общества и лишения свободы, организаций для принудительного лечения, а также субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги.

Ежегодно Координационным советом готовится Консолидированный доклад на основе внесенных участниками НПМ рекомендаций государственным органам и должностным лицам по условиям содержания лиц в закрытых учреждениях.