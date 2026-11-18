В рамках рабочей поездки в Москву Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев посетил Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) МВД РФ.

В ходе визита Омбудсмен провел личный прием 13 граждан Казахстана, находящихся в учреждении, и ознакомился с условиями их содержания.

Уполномоченный выслушал обращения казахстанцев, уточнил обстоятельства их нахождения в учреждении, ответил на вопросы, связанные с соблюдением их прав.

ЦВСИГ был открыт в 2015 году, представляет собой специализированное учреждение МВД России для временного содержания иностранных граждан, находящихся под административным задержанием или ожидающих депортации.