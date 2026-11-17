17 ноября в Москве состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Артура Ластаева с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы защиты прав человека в двух странах, деятельность национальных правозащитных институтов и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание было уделено укреплению двустороннего взаимодействия, обмену практическим опытом и совершенствованию механизмов защиты прав граждан.

По итогам встречи Артур Ластаев и Яна Лантратова подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и готовность к совместной работе по вопросам, представляющим общий интерес.