Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев в Москве принял участие в международной научно-практической конференции на тему «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Ее участники обсудили актуальные вопросы защиты прав человека и обменялись опытом работы национальных правозащитных институтов.

В своем выступлении Артур Ластаев представил опыт Казахстана в обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия, защите свободы совести, языковых и культурных прав граждан.

Уполномоченный отметил, что новая Конституция Казахстана, принятая на референдуме 15 марта 2026 года, гарантирует равенство всех перед законом, запрещает дискриминацию и закрепляет права на сохранение национальной и культурной самобытности, пользование родным языком и свободу совести.

Особое внимание было уделено практическим мерам по сохранению языкового и культурного многообразия.

«Главный показатель этой работы – насколько свободно и уверенно чувствует себя каждый человек», – подчеркнул Артур Ластаев.

В завершение Омбудсмен отметил важность дальнейшего сотрудничества правозащитных институтов, особенно в вопросах защиты прав граждан за рубежом и оказания им необходимой помощи.