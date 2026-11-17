Артур Ластаев представил опыт Казахстана в обеспечении межэтнического согласия на конференции в Москве
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев в Москве принял участие в международной научно-практической конференции на тему «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов».
Ее участники обсудили актуальные вопросы защиты прав человека и обменялись опытом работы национальных правозащитных институтов.
В своем выступлении Артур Ластаев представил опыт Казахстана в обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия, защите свободы совести, языковых и культурных прав граждан.
Уполномоченный отметил, что новая Конституция Казахстана, принятая на референдуме 15 марта 2026 года, гарантирует равенство всех перед законом, запрещает дискриминацию и закрепляет права на сохранение национальной и культурной самобытности, пользование родным языком и свободу совести.
Особое внимание было уделено практическим мерам по сохранению языкового и культурного многообразия.
«Главный показатель этой работы – насколько свободно и уверенно чувствует себя каждый человек», – подчеркнул Артур Ластаев.
В завершение Омбудсмен отметил важность дальнейшего сотрудничества правозащитных институтов, особенно в вопросах защиты прав граждан за рубежом и оказания им необходимой помощи.