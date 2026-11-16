Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев принял участие в XI заседании Евразийского альянса омбудсменов в Москве, посвященном противодействию распространению деструктивного контента среди молодежи в сети.

Представители национальных правозащитных институтов обсудили вопросы защиты детей и молодежи от угроз в цифровой среде, включая кибербуллинг, интернет-мошенничество и распространение противоправного контента.

Выступая перед участниками заседания, Артур Ластаев подчеркнул необходимость обеспечения защиты прав человека в условиях развития информационной среды.

«Для нас важно, чтобы цифровая трансформация была ориентирована на человека, его права и интересы, а не только на внедрение новых технологий», – отметил Уполномоченный.

Он представил основные законодательные меры Казахстана в данной сфере, включая закрепление защиты персональных данных и прав человека в цифровой среде в новой Конституции, принятие Закона «Об искусственном интеллекте» и Цифрового кодекса.

Уполномоченный также рассказал о профилактической работе в образовательных учреждениях, в частности, о внедрении антибуллинговой программы «ДосболLIKE» и проведении занятий по безопасному поведению в интернете.

В завершение выступления Артур Ластаев предложил расширить практическое сотрудничество национальных правозащитных институтов в сфере защиты молодежи от цифровых угроз.