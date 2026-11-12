Омбудсмен провел личный прием

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев провел личный прием заявителей по вопросам несогласия с действиями и решениями органа досудебного расследования и суда, а также несоблюденияземельного законодательства.

В ходе приема Омбудсмен изучил представленные материалы и дал подробные разъяснения по озвученным вопросам.

Прием граждан остается одним из ключевых направлений деятельности Уполномоченного и его офиса. Мандат Омбудсмена заключается в содействии восстановлению нарушенных прав, без вмешательства в деятельность органов досудебного расследования и суда.

С начала текущего года Артур Ластаев лично принял уже 165 заявителей.