Комиссия по правам молодежи «Еркіндік рухы» подвела итоги работы за 10 месяцев
11 ноября под председательством Омбудсмена Артура Ластаева состоялось очередное заседание Комиссии по правам молодежи «Еркіндік рухы» при Уполномоченном по правам человека.
В мероприятии приняли участие члены Комиссии, региональные представители Уполномоченного и сотрудники Национального центра по правам человека.
Основное внимание было уделено итогам деятельности Комиссии за 10 месяцев 2026 года, вопросам повышения эффективности правозащитной работы и дальнейшего вовлечения молодежи в защиту прав человека.
Членами Комиссии проведено 544 мероприятия с общим охватом свыше 273 тысяч человек. Работа была направлена на повышение правовой грамотности молодежи, защиту прав несовершеннолетних, профилактику правонарушений и оказание правовой помощи гражданам. В школах, колледжах и вузах организованы лекции, семинары, дебатные турниры и диалоговые площадки. В центре внимания находились вопросы предупреждения наркомании, интернет-мошенничества, буллинга и других угроз безопасности молодых граждан. Кроме того, была расширена практика выездных приемов, правовых консультаций и мониторинговых посещений учреждений, в которых содержатся или воспитываются несовершеннолетние.
По итогам заседания Артур Ластаев подчеркнул необходимость дальнейшего усиления практической направленности деятельности Комиссии. По его поручению членами Комиссии особое внимание будет уделено выявлению и решению актуальных проблем молодежи, защите трудовых прав, профилактике правонарушений и укреплению межведомственного взаимодействия.