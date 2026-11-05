В Астане состоялся семинар на тему «Защита человеческого достоинства и предотвращение насилия: роль институтов Омбудсмена», посвященный актуальным вопросам обеспечения прав и свобод человека, предупреждения насилия и совершенствования механизмов правозащитной деятельности.

В мероприятии, проведенном Национальным центром по правам человека в рамках сотрудничества с Советом Европы, приняли участие сотрудники Центра, члены Координационного совета, Ученой и Молодежной комиссий при Уполномоченном по правам человека.

Спикерами семинара стали консультанты Совета Европы, представители Министерства внутренних дел, Ученой комиссии.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено человеческому достоинству как основополагающей ценности, необходимости принятия эффективных мер по предотвращению насилия, своевременному выявлению рисков и совершенствованию механизмов защиты прав граждан.

Отдельно отмечены правозащитные положения новой Конституции Казахстана, в которых ключевое место отведено человеку, его правам и свободам.

Подчеркнута значимость взаимодействия и вовлечения в правозащитную деятельность молодежи, которая сегодня вносит активный вклад в развитие культуры уважения прав человека, неприятия насилия и продвижения принципов равенства.

Объединение профессионального опыта и инициатив молодого поколения способствует формированию комплексных подходов к решению актуальных вопросов в сфере прав человека.