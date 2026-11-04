В Астане состоялся тренинг на тему «Противодействие торговле людьми: роль Уполномоченного по правам человека», организованный Советом Европы для региональных представителей Омбудсмена и членов Координационного совета.

Мероприятие направлено на повышение профессионального потенциала участников в вопросах предупреждения торговли людьми, выявления возможных случаев эксплуатации и совершенствования механизмов защиты прав пострадавших.

В ходе тренинга особое внимание было уделено роли института Омбудсмена в противодействии торговле людьми, обеспечении соблюдения прав и свобод человека, а также выявлении и предупреждении нарушений в данной сфере.

Участники рассмотрели актуальные подходы к установлению признаков торговли людьми, вопросы взаимодействия с компетентными государственными органами и организациями, а также особенности обеспечения прав пострадавших.

Отдельное внимание было уделено роли региональных представителей Уполномоченного в определении проблем на местах, оперативному реагированию на обращения граждан и восстановлению нарушенных прав.

Проведение тренинга способствовало обмену профессиональным опытом, обсуждению практических аспектов правозащитной деятельности и формированию единых подходов к работе по предупреждению торговли людьми и защите прав пострадавших.