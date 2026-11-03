3 ноября под председательством Омбудсмена Артура Ластаева состоялось очередное заседание Координационного совета при Уполномоченном по правам человека.

В ходе заседания, прошедшего с приглашением представителей министерств внутренних дел и здравоохранения, обсуждено состояние соблюдения прав человека в закрытых учреждениях органов внутренних дел (следственные изоляторы, специальные приемники, изоляторы временного содержания, приемники-распределители) и организациях здравоохранения для принудительного лечения.

Рассмотрены также организационные вопросы деятельности Координационного совета и Национального превентивного механизма (НПМ).

Координационный совет при Уполномоченном по правам человека – консультативно-совещательный орган, созданный в целях обеспечения эффективной координации деятельности участников НПМ.

Национальный превентивный механизм выполняет миссию по превенции пыток или другого жестокого обращения. Для этого его участники осуществляют превентивные посещения мест изоляции от общества и лишения свободы, организаций для принудительного лечения, а также субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги.

Ежегодно Координационным советом готовится Консолидированный доклад на основе внесенных участниками НПМ рекомендаций государственным органам и должностным лицам по условиям содержания лиц в закрытых учреждениях.