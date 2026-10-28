Омбудсмен встретился с депутатами Европарламента

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев провел встречу с депутатами Европейского парламента, прибывшими в Казахстан для участия в 23-м заседании Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз».

В состав делегации вошли члены Делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией (DCAS).

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы защиты прав человека, укрепления национальных правозащитных институтов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.

Артур Ластаев проинформировал европейских парламентариев о проводимых в Казахстане конституционных и институциональных реформах, направленных на укрепление гарантий прав и свобод человека, верховенство права и совершенствование национальных механизмов правозащиты.

Особое внимание было уделено деятельности института Уполномоченного по правам человека, результатам рассмотрения обращений граждан, мониторингу соблюдения прав человека, а также инициативам по совершенствованию законодательства.

Омбудсмен также рассказал о взаимодействии с глобальными правозащитными структурами и работе по реализации международных обязательств Казахстана в области прав человека.

Стороны отметили важность продолжения открытого и конструктивного диалога по вопросам защиты прав человека, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.