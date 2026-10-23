Накануне Дня Республики в правозащитном центре отметили лучших сотрудников

В национальном правозащитном центре состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Республики.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, обращаясь с поздравлением к коллективу, подчеркнул, что суверенитет и независимость имеют особое значение для нашей страны. Каждая историческая веха – это возможность осмыслить пройденный путь, оценить достигнутые результаты и определить ориентиры дальнейшего развития.

Он поблагодарил сотрудников за профессионализм, преданность своему делу и стремление к справедливости, отметив, что именно благодаря ответственному труду каждого успешно решаются поставленные задачи и вносится вклад в общее дело.

В рамках мероприятия за значительный вклад в области защиты прав человека, а также за достигнутые результаты в профессиональной деятельности государственной наградой – медалью «Ерен еңбегі үшін» награждена Сулейменова Ажара Дулатовна.

Нагрудным знаком «Үздік мемлекет ардагері» за 33 года безупречной службы и значительный вклад в развитие правозащитной системы награжден Магжанов Марат Жияншинович.

За высокие показатели и преданность служебному долгу 6 государственных служащих Центра и его представительств отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.