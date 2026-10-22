Омбудсмен и Посол Швейцарии обсудили взаимодействие в правозащитной сфере

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев провел встречу с Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Казахстан Кристиной Хонеггер-Золотухин.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы защиты и продвижения прав человека, а также перспективы дальнейшего развития казахстанско-швейцарского сотрудничества в правозащитной сфере.

Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом и лучшим практикам в области обеспечения прав и свобод человека.

Артур Ластаев проинформировал Посла о деятельности правозащитного института Казахстана, реализуемых инициативах и приоритетных направлениях работы по совершенствованию механизмов защиты прав граждан.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия в целях укрепления сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.