Омбудсмен и Посол Швейцарии обсудили взаимодействие в правозащитной сфере
Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев провел встречу с Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Казахстан Кристиной Хонеггер-Золотухин.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы защиты и продвижения прав человека, а также перспективы дальнейшего развития казахстанско-швейцарского сотрудничества в правозащитной сфере.
Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом и лучшим практикам в области обеспечения прав и свобод человека.
Артур Ластаев проинформировал Посла о деятельности правозащитного института Казахстана, реализуемых инициативах и приоритетных направлениях работы по совершенствованию механизмов защиты прав граждан.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия в целях укрепления сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.