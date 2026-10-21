В ЕНУ обсудили вопросы защиты трудовых прав молодежи

Представитель Национального центра по правам человека Б. Райханова провела лекцию для студентов четвертого курса Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва на тему «Трудовой договор – основа безопасного начала карьеры».

В ходе встречи были разъяснены ключевые положения трудового законодательства, порядок заключения трудовых договоров, а также права и обязанности работников и работодателей.

Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства молодежи, в том числе совмещения учебы с работой, прохождения практики, оплаты труда, предоставления трудовых отпусков и соблюдения прав работников при прекращении трудовых отношений.

В интерактивном формате участники рассмотрели практические ситуации, с которыми молодые специалисты могут столкнуться при первом трудоустройстве, и обсудили механизмы защиты трудовых прав.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности студентов, предупреждение нарушений трудового законодательства и формирование ответственного подхода к началу профессиональной деятельности.