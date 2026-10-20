Представители правозащитного центра провели встречу с сотрудниками КУИС МВД

Сотрудники Национального центра по правам человека провели рабочую встречу с личным составом Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы законодательства в сфере прав человека, развитие национального правозащитного института и расширение полномочий Омбудсмена в рамках конституционной реформы.

Особое внимание уделено деятельности Национального превентивного механизма, а также усилению защиты прав человека в пенитенциарной системе.

Мероприятие прошло в рамках правового просвещения и укрепления межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав человека – направлений, которые закреплены за национальным правозащитным институтом Конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека».