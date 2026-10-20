Артур Ластаев: Конституция пронизана идеями приоритета прав человека

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев принял участие в работе международной конференции на тему: «Человекоцентричность – вектор конституционной реформы в Казахстане».

Мероприятие организовано Министерством юстиции и объединило депутатов Курултая, членов Қазақстан Халық Кенесі, руководителей государственных органов, представителей научно-образовательных организаций Казахстана и зарубежных стран, а также ведущих отечественных юристов.

В ходе выступления Омбудсмен отметил, что новая Конституция пронизана идеями приоритета прав человека. Она учитывает самые фундаментальные международные стандарты, национальное своеобразие и прогрессивные идеи дальнейшего государственного строительства.

«Приоритет прав человека находит отражение в конкретных конституционных гарантиях. Это право на жизнь и справедливое судебное разбирательство, защита достоинства и персональных данных, свобода слова и вероисповедания», – сказал Артур Ластаев.

Участники конференции обсудили практические вопросы реализации конституционных новелл в законодательстве: трансформацию философии нормотворчества, законодательное обеспечение конституционной ответственности государства, усиление гарантий неприкосновенности личности и частной собственности и др.