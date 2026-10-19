Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев провел заседание Экспертного совета, на котором рассмотрен проект Закона «О противодействии семейно-бытовому насилию в Республике Казахстан», разработанный членом Экспертного совета, доктором PhD, ассоциированным профессором Maqsut Narikbayev University Муслимом Хасеновым.

Законопроект направлен на совершенствование механизмов предупреждения и пресечения семейно-бытового насилия, а также усиление гарантий защиты прав и законных интересов пострадавших.

Члены Экспертного совета обменялись мнениями относительно правоприменительных аспектов предлагаемых норм, возможных механизмов их реализации и необходимости обеспечения комплексного подхода к профилактике семейно-бытового насилия.

В завершении Артур Ластаев поблагодарил членов Экспертного совета за содержательное обсуждение и подчеркнул, что противодействие семейно-бытовому насилию имеет особое значение для защиты прав и достоинства человека, укрепления семьи и формирования культуры ненасилия.