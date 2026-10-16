Сотрудники правозащитного центра провели разъяснительную работу в учреждении №64 г. Астаны

Сотрудники Национального центра по правам человека Касенова А., Мусаева Р., Муналбаева Р.совместно с представителем Молодежной комиссии при Уполномоченном по правам человека «Еркіндік рухы» Шариповым Д. провели праворазъяснительную работу в учреждении №64г. Астаны.

Цель визита – повышение правовой грамотности осужденных. В ходе встречи им рассказали об основах действующего законодательства, новой Конституции и ключевых аспектах правозащитной деятельности. Особое внимание было уделено расширенным полномочиям Омбудсмена, модели Национального превентивного механизма «Омбудсмен+».

Осужденным разъяснили механизмы защиты прав, порядок обращения к Уполномоченному и его представителям. Помимо этого, был проведен дополнительный личный прием осужденных с разъяснением интересующих их вопросов.

Национальный правозащитный центр продолжит проведение подобных выездов в учреждения уголовно-исполнительной системы.