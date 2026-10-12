В правозащитном центре подвели итоги работы за девять месяцев

В Национальном центре по правам человека прошло заседание, посвященное итогам работы за 9 месяцев 2026 года.

Рассмотрение обращений граждан является ключевым аспектом деятельности Омбудсмена и его представителей в регионах. Так, общее количество обращений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло на 10,6%, составив 8 002.

По итогам рассмотрения жалоб к дисциплинарной ответственности привлечены 80 должностных лиц, к административной – 7, зарегистрировано 10 уголовных дел. В уполномоченные органы направлено 259 рекомендаций.

Важным направлением работы Уполномоченного по правам человека и его региональных представителей является посещение подмандатных учреждений и организаций. За отчетный период проведено 3 365 таких посещений, в том числе Омбудсменом – 13.

По итогам посещений за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 239 должностных лиц, к административной – 48. Всего направлено 6 687 рекомендаций.

Неотъемлемой составляющей деятельности Уполномоченного и его представителей является прием граждан. За отчетный период Омбудсмен провел 163 личных приема, его представители – 2 021, сотрудники Национального центра по правам человека – 57.

В рамках заседания также были рассмотрены предложения по повышению результативности работы и оперативного реагирования на нарушения на местах.