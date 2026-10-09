На полях Варшавской конференции по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ был организован сайд-ивент для международных организаций и экспертного сообщества, в рамках которого Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев презентовал основные положения новой Конституции и их значение для защиты прав и свобод человека.

В своем выступлении Омбудсмен подчеркнул, что в разработке новой Конституции приняли участие представители различных социальных групп, регионов и профессиональных сообществ. Конституционной комиссией было рассмотрено более 10 тыс. предложений граждан. В результате изменения затронули 77 статей, или 84% Основного закона.

Особое внимание в новой Конституции уделено человеку, его жизни, правам и свободам. В числе ключевых гарантий выделены право на жизнь, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство, запрет смертной казни, защита персональных данных, свобода слова и творчества, а также судебная защита жилища.

Отдельно Уполномоченный рассказал о новом конституционном институте – Қазақстан Халық Кеңесі, призванном расширить общественное представительство и установить диалог между государством и обществом.

В заключение Артур Ластаев отметил, что конституционная реформа не ограничивается принятием нового Основного закона и продолжается через обновление законодательства и практическую реализацию гарантий прав и свобод человека.