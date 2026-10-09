Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев выступил на пленарном заседании Варшавской конференции по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ, посвященном вопросам верховенства права.

В своем докладе Омбудсмен подчеркнул, что одним из ключевых достижений конституционной реформы в Казахстане стало существенное укрепление фундаментальных гарантий прав и свобод человека. Впервые в истории конституционного развития страны «правило Миранды» получило прямое закрепление в Основном законе. Наряду с этим презумпция невиновности, право не свидетельствовать против себя и запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же деяние перешли в раздел, посвященный правам человека. Все это призвано обеспечить реальную и действенную защиту личности.

Для повышения доступности правосудия в 2025 году появились кассационные суды. Теперь кассационные жалобы рассматриваются коллегиально в судебном заседании с участием сторон.

Успешно себя показала административная юстиция, рассматривающая споры между человеком и государством. Важными гарантиями доступности и справедливости судебной защиты стала полная цифровизация судов и система автоматического распределения дел.

В завершение Артур Ластаев отметил, что проводимые преобразования последовательно формируют новую систему правовых гарантий, в центре которой находится человек и его право на эффективную судебную защиту.