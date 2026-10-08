Омбудсмен и глава БДИПЧ ОБСЕ заключили меморандум о взаимопонимании

В рамках Варшавской конференции по человеческому измерению Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев и Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Мария Телалиан подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает дальнейшее укрепление партнерских связей, активизацию совместных усилий по продвижению демократических ценностей и верховенства права.

Стороны намерены развивать сотрудничество в области защиты прав человека, совершенствования законодательства, повышения институционального потенциала и обмена опытом в соответствии с международными стандартами.

Меморандум подтверждает общую приверженность сторон принципам сотрудничества, прозрачности и конструктивного взаимодействия в рамках мандатов двух институтов.